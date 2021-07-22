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И. Карпенко: Вступительная кампания проходит в спокойном режиме
Вступительная кампания проходит в спокойном режиме. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко. Сейчас вузы и ссузы активно принимают документы. В этом году абитуриентов ожидают в 50 учреждениях образования. Из них 42 государственных и 8 частных. Всего же около 55 тысяч абитуриентов смогут обучаться в высших учебных заведениях. Результаты зачисления в большинство из них на бюджетную форму будут известны не позднее 5 августа, на платную - 11 августа.
Абсолютные результаты по ЦТ у 379 абитуриентов
Подвели итоги одного из этапов вступительной кампании. В этом году увеличилось количество наивысших результатов - они у 379 человек (с учетом резервных дней). Из них 24 наивысший результат набрали дважды. В прошлом году таких было 15.
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