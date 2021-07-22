И. Карпенко: Вступительная кампания проходит в спокойном режиме

Вступительная кампания проходит в спокойном режиме. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко. Сейчас вузы и ссузы активно принимают документы. В этом году абитуриентов ожидают в 50 учреждениях образования. Из них 42 государственных и 8 частных. Всего же около 55 тысяч абитуриентов смогут обучаться в высших учебных заведениях. Результаты зачисления в большинство из них на бюджетную форму будут известны не позднее 5 августа, на платную - 11 августа.