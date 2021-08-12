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И. Каржова о работе школы в условиях пандемии, о новых программах и о патриотическом воспитании

  • Около 1 млн 80 тыс. учащихся сядут за парты 1 сентября
  • В Беларуси откроют 7 новых школ
  • Паспорта готовности школы должны получить до 20 августа
  • В 11-х классах введут новые учебные программы
  • Военно-патриотическое воспитание в школе
  • Духовно-нравственное воспитание в школе
  • Работа школ в условиях пандемии
  • Информационные технологии в помощь учителю и ученику
  • Изменений для выпускников - 2021 не будет


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