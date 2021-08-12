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И. Каржова о работе школы в условиях пандемии, о новых программах и о патриотическом воспитании
- Около 1 млн 80 тыс. учащихся сядут за парты 1 сентября
- В Беларуси откроют 7 новых школ
- Паспорта готовности школы должны получить до 20 августа
- В 11-х классах введут новые учебные программы
- Военно-патриотическое воспитание в школе
- Духовно-нравственное воспитание в школе
- Работа школ в условиях пандемии
- Информационные технологии в помощь учителю и ученику
- Изменений для выпускников - 2021 не будет
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