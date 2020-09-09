Депутат И. Кива о последствиях госпереворота в Украине

Болезненно на происходящие политические события внутри нашей реагируют в первую очередь наши соседи, которые через такую ситуацию прошли 6 лет назад и до сих пор не могут оправиться от ее последствий. Депутат Верховной рады Украины призывает белорусов не совершать чужих ошибок и рассказал о возможных их последствиях (подробности в видео).