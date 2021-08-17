И. Коротченко: Эпоха гегемонии США закончилась в Афганистане

Оглушительное военно-политическое фиаско США. Они бежали, бросив на произвол судьбы своих союзников. Это лишний повод сказать еще раз, что все претензии США к тем или иным государствам несостоятельны. Страна потеряла моральное и политическое лидерство, да уже больше и не мировой гегемон. Эпоха гегемонии США закончилась в Афганистане.10 тысяч человек, которые сотрудничали с американцами, - это те афганцы, которых американцы обрекли фактически на смертную казнь руками талибов, бросив их в Афганистане. Поэтому все сегодняшние заявления, разглагольствования Белого дома, официальных спикеров США призваны прикрыть вот этот позор, когда союзники американцев отданы в руки талибов на смертную казнь. Сцены, которые мы наблюдали в кабульском аэропорту, ужасны. Еще могу раз повторить: США потеряли мировое лидерство, вслед за которым они сегодня теряют и политическое лидерство в современном мире. Сегодня США превращаются всего лишь в одну из региональных держав, поэтому все их претензии на демократию пусть оставят себе. Мы видели эту демократию, когда американский спецназ расстреливает афганцев, которые пытались прорваться и улететь на американских самолетах. И помним кадры, когда люди привязали себя к американским транспортникам. Несчастных людей просто сдуло с поверхности при наборе высоты, и они рухнули, разбившись насмерть. Ужасные кадры. Ни слов сожаления, ни слов какой-то симпатии, ни простой человеческой реакции. Никто не наказан! Это еще раз показывает истинное лицо так называемой американской демократии. Не им, американцам, учить демократии ни Россию, ни Беларусь! Пусть учат демократии сами себя.

США своим спешным уходом из Афганистана обрекли на смерть десятки тысяч афганцев, которые с ними сотрудничали, показали свою слабость и политическое фиаско. Если же "Талибан" будет нести угрозы и риски дестабилизации постсоветского пространства, ОДКБ окажет помощь своим союзникам. Такое мнение каналу "Беларусь 1" озвучил главный редактор журнала "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко.