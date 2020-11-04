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И. Коротченко: Теракты могут повториться в любом крупном городе Европы

Антиисламистская риторика президента Франции привела к терактам в Париже, Ницце и Вене. Макрон предлагал выступить в роли миротворца в разрешении белорусского кризиса, а сам своими высказываниями разжег костер террора в Европе. Таким мнением с нашем телеканалом поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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