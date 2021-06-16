И. Коротченко: Уход западных дипломатов и представителей СМИ с пресс-конференции - это политический демарш

В силу разных причин Протасевич сегодня выступает обличителем тех замыслов, которые планировались и которым, к счастью, не суждено было сбыться. Именно поэтому присутствовать при этом было абсолютно некомфортно для западных представителей. Вот этим уходом западные дипломаты разоблачили сами себя. Вот они пришли, сели на этой пресс-конференции, чтобы дальше написать шифры-телеграммы о том, что происходило. И тут вдруг в зале появляется Протасевич и начинает делать свои разоблачения. Это был шок. Западные дипломаты покинули зал пресс-конференции вместе с представителями ВВС, потому что присутствовать на этом сеансе разоблачения было выше их сил. Тем самым они показали, что не держат удар. Неспособны лицо к лицу выслушивать показания Протасевича. Это лишние доказательства профессиональной, четкой политики, которую организуют государственные ведомства Республики Беларусь, белорусский МИД по защите национальных интересов Беларуси и белорусского народа. Слава богу, что Беларусь избежала той судьбы, которая готовилась ей Западом. Самое главное, что сохраняется ядро белорусской государственности, которая во многом связана с Александром Лукашенко. Это сильный лидер. Поэтому когда Протасевич говорил некие комплименты в адрес белорусского Президента, может даже он говорил это искренне. Потому что по большому счету Александр Лукашенко переиграл ведущих политиков Запада. Он сохранил государство, перспективы для развития Беларуси, он отстоял национальные интересы государства и народа.