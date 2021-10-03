И. Коротченко: Западные кураторы белорусской оппозиции сейчас будут делать из террориста невинную жертву

Мы наблюдаем сейчас в медиапространстве, как западные кураторы белорусской оппозиции раздувают и поднимают волну, чтобы изобразить из террориста невинную жертву. Это абсолютно не так.



Действия сотрудников КГБ Беларуси были осуществлены строго в рамках действующего законодательства республики. А то, что из террориста попытаются сейчас сделать героя, это не новая практика. Россия это проходила в 90-е. Сталкивается с подобным и сейчас. Это западная стратегия информационной войны.Таким мнением с нашим каналом поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.



Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт:

То, что из террориста попытаются сделать героя, это не новая практика. Это мы тоже в России проходили, когда из чеченских террористов пытались сделать борцов за свободу. Очевидно, все те же западные кураторы, которые в свое время курировали вооруженный сепаратистский мятеж на российском Северном Кавказе, а сегодня пытаются совершить цветную революцию и развязать массовый террор на белорусской территории. Цели одни и те же, кукловоды одни и те же, методы информационной войны не меняются. Цель прежняя - разрушение тех устойчивых государств на постсоветском пространстве, которые проводят самостоятельную внутреннюю политику, не намерены подчиняться диктату и действуют на благо своих народов. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким погибшего сотрудника белорусского КГБ, который ценой жизни выполнил свой профессиональный долг.