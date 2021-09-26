И. Костевич о новом механизме добровольных дополнительных пенсионных накоплений

Новая пенсионная программа заработает с октября следующего года. При этом появление нового механизма не отменяет действующие пенсии по возрасту, которые называются солидарной системой.

В этом году на выплаты пенсионерам будет направлено 15 млрд рублей. Свои социальные гарантии государство сохраняет и на будущее. Что касается дополнительных накоплений, то они добровольные, их можно передавать по наследству, и они не облагаются подоходным налогом.