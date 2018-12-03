И.Костевич: "В базе данных незанятых в экономике, которая заработала с декабря, около 500 000 белорусов"

В базе данных незанятых в экономике, которая заработала с декабря, около 500 000 белорусов. Об этом в "Главном эфире" заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Те, кто попал в базу, с января в стопроцентном размере будут платить за горячую воду, а с октября - за газ и отопление. Вся информация на едином портале государственных электронных услуг. Чтобы зайти, нужны логин и пароль, их можно получить в районной службе "одно окно". Также списки есть и у специально созданных комиссий по координации работы содействия занятости. Их по стране 146. Они оказывают и помощь по трудоустройству.