И. Костевич: В Беларуси 20 категорий работников, которые трудятся в сложных и особых условиях

В Беларуси 20 категорий работников, которые трудятся в сложных и особых условиях. Это и шахтеры, строители, а также некоторые педагоги, врачи, швеи и водители. Об этом в "Главном эфире" рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Но их число за последние годы снижается, и здесь немаловажную роль играют новые технологии и желание работодателя вкладывать в улучшение условий на рабочих местах.



И по новым правилам, с 2021 года будут повышены более чем в два раза тарифы взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование в отношении некоторых категорий работников.



