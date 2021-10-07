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И. Кубраков, министр внутренних дел Беларуси, о ситуации с нелегальной миграцией
Ситуация с нелегальной миграцией находится полностью под контролем. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел. Иван Кубраков отметил, что у правоохранителей достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок на территории нашей страны. Сегодня белорусские пограничники и сотрудники внутренних войск МВД несут совместно службу в усиленном режиме.
За этот год в МВД с ходатайством о защите обратились около 360 человек, из которых 90 несовершеннолетние. Всем этим людям была оказана помощь. Ни один из граждан не остался без внимания со стороны государства. В том числе почти 60 иностранцам, у которых не было возможности где-то проживать, не было средств для существования, оказана помощь. На территории Гомельской и Витебской областей созданы специальные центры для беженцев, где им оказывается всяческая помощь как материальная, так и психологическая.
И. Кубраков: За хайп на смерти сотрудника КГБ задержаны около 200 человек
Министр внутренних дел рассказал, что за негативные комментарии в соцсетях по поводу смерти сотрудника КГБ задержаны более 200 человек. Иван Кубраков отметил, что многие, кто пытался словить хайп на смерти сотрудника Комитета госбезопасности, сейчас находятся в тюрьме. Возбуждены уголовные дела, идет следствие.
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