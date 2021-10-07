И. Кубраков, министр внутренних дел Беларуси, о ситуации с нелегальной миграцией

За этот год в МВД с ходатайством о защите обратились около 360 человек, из которых 90 несовершеннолетние. Всем этим людям была оказана помощь. Ни один из граждан не остался без внимания со стороны государства. В том числе почти 60 иностранцам, у которых не было возможности где-то проживать, не было средств для существования, оказана помощь. На территории Гомельской и Витебской областей созданы специальные центры для беженцев, где им оказывается всяческая помощь как материальная, так и психологическая.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси