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И. Марзалюк: Сильная власть нужна, Беларусь все равно останется президентской республикой
"Сильная власть нужна. Беларусь все равно останется президентской республикой" - такое мнение в интервью программе "Скажинемолчи" высказал депутат Палаты представителей Национального собрания, историк Игорь Марзалюк. Член Конституционной комиссии подробно рассказал о ходе подготовки нового документа. Беларусь на разных исторических этапах несколько раз пересматривала важнейшие пункты Основного закона. Конституция 1994 года имела кризисный характер, страна находилась в экономическом кризисе, поэтому требовалась эффективная форма социальной мобилизации. Теперь же мы готовы к цивилизованным изменениям во многом благодаря грамотным и поступательным реформам, которые проводила власть. На данном этапе важно участие всех категорий граждан в предстоящем референдуме.
Мы строим белорусское общество под себя, мы строим свой национальный дом. Мы должны понимать, что какой-то единообразной демократической традиции в мире нет. Конституция, когда будет в окончательном варианте опубликована, каждый сможет убедиться в том, что она в разы более демократична. Там четкое перераспределение полномочий властных. Усиление судебной власти, усиление функций правительства и премьер-министра за счет перераспределения президентских полномочий. Сильная власть нужна. Беларусь все равно останется президентской республикой. Вместе с тем мы понимаем, что мы за этот промежуток времени (более чем за 25 лет) в ходе тех же президентских декретов о ПВТ, о развитии малого и среднего бизнеса получили совершенно новое качество белорусского социума.
Все выпуски "Скажинемолчи" - на YouTube-канале "Беларусь 1"
Избирательный кодекс, закон о политических партиях и закон о ВНС будут первоочередными в работе парламентариев нынешнего созыва. Депутат лично проводит работу на местах и ездит по всей стране, чтобы собрать мнения далеких и близких к политике людей. Содержательная беседа о том, что касается каждого, доступна на официальном сайте Белтелерадиокомпании, а также на канале в YouTube.
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