И. Марзалюк: Сильная власть нужна, Беларусь все равно останется президентской республикой

Мы строим белорусское общество под себя, мы строим свой национальный дом. Мы должны понимать, что какой-то единообразной демократической традиции в мире нет. Конституция, когда будет в окончательном варианте опубликована, каждый сможет убедиться в том, что она в разы более демократична. Там четкое перераспределение полномочий властных. Усиление судебной власти, усиление функций правительства и премьер-министра за счет перераспределения президентских полномочий. Сильная власть нужна. Беларусь все равно останется президентской республикой. Вместе с тем мы понимаем, что мы за этот промежуток времени (более чем за 25 лет) в ходе тех же президентских декретов о ПВТ, о развитии малого и среднего бизнеса получили совершенно новое качество белорусского социума.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии