И. Марзалюк: То, что сегодня демонстрируют поляки, - ксенофобия

То, что сегодня демонстрируют поляки, - это ксенофобия. Такое мнение озвучил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Игорь Марзалюк. Мы должны сделать все возможное, чтобы не дать людям замерзнуть и умереть в лесу. Вот это гуманизм. Похоже, по ту сторону границы о таком понятии не слышали.