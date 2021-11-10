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И. Марзалюк: То, что сегодня демонстрируют поляки, - ксенофобия

То, что сегодня демонстрируют поляки, - это ксенофобия. Такое мнение озвучил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Игорь Марзалюк. Мы должны сделать все возможное, чтобы не дать людям замерзнуть и умереть в лесу. Вот это гуманизм. Похоже, по ту сторону границы о таком понятии не слышали.

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