I международный форум молодых управленцев проходит в Академии управления при Президенте

На протяжении 3 дней студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые внесут свою лепту в решение задач современной науки. Одна из них - успешная интеграция образования и практики. Кроме традиционных научных конференций, круглых столов и тренингов, состоятся и нестандартные мероприятия - соревнования по брейн-рингу и школьный кейс-чемпионат.



Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси: "Если мы заявляем форум молодых управленцев, то мы должны понимать, что кроме содержательной части, тут должна быть часть, которая бы привлекала молодых людей. Понятно, что содержание номер 1. Мир поменялся. Если раньше семинары, конференции была традиционная форма, то сегодня и восприятие информации совсем другое".



I форум молодых управленцев продлится до 30 марта. Следующая научно-практическая конференция с международным участием состоится в Академии управления в середине апреля.