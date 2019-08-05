I молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана проходит в Минске

Цифровую экономику, IT-перспективы и будущее современной молодежи двух стран, как признаются в шутку сами юные дарования, лучше всего обсуждать сытыми. А потому знакомятся с последними трендами отечественной IT-индустрии узбекские коллеги традиционным способом - пробуя наши драники. Ведь хлеб, пусть и второй, всему голова. И вот уж действительно, такой культурный симбиоз двух стран позволит стартапам молодых ученых легко выстрелить не только на рынках двух стран, но и на международной арене.



Молодежный IT-форум регионов в первую очередь призван обсудить современные тренды и ключевые моменты в сфере информационных технологий. Помимо цифровых навыков, делегаты из Узбекистана и Беларуси обсуждают и перспективы развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства. Так как встреча проходит впервые, она стала отправной точкой не только в развитии профессиональных знаний, но и еще больше укрепит отношения между государствами.







К слову, делиться наработками будут обоюдно. К примеру, одна из них нацелена на помощь сотрудникам экстренных и специальных служб с применением VR-технологий. Разработкой гость из Азии Абдула Аскаров занимался на протяжении нескольких лет.



Нашим молодым ученым также есть что показать. Белорусская команда продемонстрировала проекты победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси", среди которых "Автоматическая рекуперация воздуха". Установка очищает окружающее пространство от микробов и активизируется мобильным приложением. Еще один проект, который заинтересовал гостей, - "Интерактивный STEM-учебник по физике". Где уже робот на практике показывает то, что в теории рассказывает учитель.



Впереди у молодых специалистов насыщенная программа по обмену опытом, включая семинары с ведущими IT-экспертами. Культурную часть встречи дополнят экскурсии по столице. А уже завтра состоится официальное открытие молодежного форума, где будет подписан план по развитию сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий между белорусским и узбекским союзами молодежи.





