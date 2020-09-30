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И. Паламар: Украинцы не понимают, каких перемен хочется некоторым белорусам
С тревогой за событиями в Беларуси наблюдают и наши соседи. Украина - тот пример, когда перемены могут привести только к худшему, убеждена общественный деятель Ирина Паламар. Потрясения - уж точно неблагоприятная среда для экономического роста.
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