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И. Петришенко: В этом году на доплаты медикам, работающим с COVID-19, направлено Br700 млн

И. Петришенко: В этом году на доплаты медикам, работающим с COVID-19, направлено Br700 млн

Беларусь направила в этом году Br700 млн на доплаты медикам, работающим с COVID-19, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на полях 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств в Минске, сообщаетБелТА.

"По прошлому году это было более Br0,5 млрд. Мы уже по этому году наблюдаем, что на Br200 млн превысили параметры прошлого года. Всего в этом году на борьбу с COVID-19 направлено Br1230 млн. Действительно, отвлечение на борьбу с COVID-19 финансовых средств достаточно чувствительное", - сказал Игорь Петришенко.

Отвечая на вопрос, планирует ли Беларусь привлекать средства ВОЗ для борьбы с COVID-19, вице-премьер сообщил, что этот вопрос не обсуждался. "В плане финансовых аспектов мы эту тему не затрагивали. Этот вопрос по финансовым аспектам не поднимался и не стоит в повестке. Мы справляемся теми силами и ресурсами, которые у нас есть", - подчеркнул он.

Игорь Петришенко отметил, что сегодня в повестке дня - вопросы, связанные с совместной работой по борьбе с COVID-19, передвижением граждан, актуализацией протоколов лечения этого заболевания, взаимным признанием сертификатов о вакцинации, взаимным признанием вакцин.

"Чтобы это была не просто рыночная составляющая, а в первую очередь профилактическая составляющая. Есть определенные пути борьбы с COVID-19, разные страны с учетом рекомендаций ВОЗ выбрали собственный путь борьбы с инфекцией. И жизнь показала, что путь, который выбрала Республика Беларусь, продемонстрировал эффективность. Основная задача, которую мы сегодня обсуждали с руководителями профильных министерств, - продолжение вакцинации, активное внедрение в рамках СНГ приложения "Путешествую без COVID-19", - добавил он.

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