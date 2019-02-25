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И.Петришенко: Меры, принятые по поддержке семей, обеспечивают социальную защищенность белорусов

Правительство Беларуси выступает с предложением дать возможность многодетным родителям при необходимости разблокировать семейный капитал до достижения детьми 18 лет. Об этом в "Главном эфире" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В интервью много говорили о демографии. Речь шла также и о возможном увеличении пособий по уходу за ребенком до 3 лет и об инициативе первой бесплатной попытки ЭКО. По словам Игоря Петришенко, меры, принятые в нашей стране по поддержке семей, максимально обеспечивают социальную защищенность белорусов.

В прошлом году около 8 тысяч многодетных семей, которые стояли в очереди, получили свое жилье. В этом году смогут решить свой квартирный вопрос 12 тысяч многодетных родителей. По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, финансовые аспекты уже просчитаны.

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