3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
И.Петришенко: Меры, принятые по поддержке семей, обеспечивают социальную защищенность белорусов
Правительство Беларуси выступает с предложением дать возможность многодетным родителям при необходимости разблокировать семейный капитал до достижения детьми 18 лет. Об этом в "Главном эфире" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В интервью много говорили о демографии. Речь шла также и о возможном увеличении пособий по уходу за ребенком до 3 лет и об инициативе первой бесплатной попытки ЭКО. По словам Игоря Петришенко, меры, принятые в нашей стране по поддержке семей, максимально обеспечивают социальную защищенность белорусов.
В прошлом году около 8 тысяч многодетных семей, которые стояли в очереди, получили свое жилье. В этом году смогут решить свой квартирный вопрос 12 тысяч многодетных родителей. По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, финансовые аспекты уже просчитаны.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все