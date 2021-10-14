И. Петришенко: В Беларуси уделяется особое внимание созданию условий для материнства

Сегодня в Беларуси отмечают День матери. Материнское тепло и забота с нами с самого раннего детства. Но материнство - это не только высокая миссия, это прежде всего нелегкий повседневный труд, требующий большой ответственности и сил. О том, какую помощь государство оказывает семьям, какие условия создает для самореализации женщин, воспитывающих детей, а также о мерах стимулирования молодежи на создание крепкой семьи рассказал в интервью БелТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.