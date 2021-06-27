3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
И. Петришенко: Правительство сделает все, чтобы белорусы не почувствовали санкционного давления
Правительство сделает все, чтобы простые белорусы не почувствовали санкционного давления. Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один" заявил вице-премьер Игорь Петришенко. Такая риторика в адрес нашей страны не согласуется с международными правовыми нормами.
Вместе с темрынки не ограничиваются лишь Евросоюзом, странами НАТО и США. Вопрос диверсификации наших поставок всегда был в списке приоритетных задач государства. И не зря - показывает практика. В этих непростых политических и экономических условиях настоящих друзей у нашей страны меньше не стало, отметил вице-премьер.
Смотрите все выпуски проекта "Вопрос номер один"
Государством выполняются все социальные обязательства. На поддержку людей почтенного возраста, пенсионеров в этом году планируется потратить почти 15 млрд рублей.
Особое внимание - защитникам нашего мира.
Факт
Более 15 тысяч ветеранов и узников Великой Отечественной войны получили разовую помощь
В правительстве по поручению Президента прорабатывается вопрос, чтобы материальная помощь ветеранам была на постоянной основе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября