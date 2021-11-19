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Игорь Сергеенко: В ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества
В ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества, заявил глава Администрации Президента. Несмотря на то что ситуация на границе непростая, она под полным контролем, подчеркнул Игорь Сергеенко.
Не секрет, что представители коллективного Запада пытаются нас обвинить в организации миграционного кризиса. Но даже сегодня Генеральный секретарь ООН сказал, что Беларусь непричастна к этому и не является первопричиной сложившейся ситуации. Люди бегут от войны к лучшей и, на их взгляд, беспроблемной жизни туда, куда их позвали. Сегодня работа ведется по нескольким направлениям. В первую очередь это содействие попавшим в беду: подвоз гуманитарной и медицинской помощи, обеспечение их продовольствием. Все беженцы размещены в нормальных условиях и у них есть на сегодня хотя бы крыша над головой. Во-вторых, наша страна на всех международных площадках пытается доводить информацию и выходить на диалог в поиске путей выхода из сложившейся ситуации.
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