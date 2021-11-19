Игорь Сергеенко: В ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества

Не секрет, что представители коллективного Запада пытаются нас обвинить в организации миграционного кризиса. Но даже сегодня Генеральный секретарь ООН сказал, что Беларусь непричастна к этому и не является первопричиной сложившейся ситуации. Люди бегут от войны к лучшей и, на их взгляд, беспроблемной жизни туда, куда их позвали. Сегодня работа ведется по нескольким направлениям. В первую очередь это содействие попавшим в беду: подвоз гуманитарной и медицинской помощи, обеспечение их продовольствием. Все беженцы размещены в нормальных условиях и у них есть на сегодня хотя бы крыша над головой. Во-вторых, наша страна на всех международных площадках пытается доводить информацию и выходить на диалог в поиске путей выхода из сложившейся ситуации.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси