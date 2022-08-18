И снова оранжевый уровень - 18 августа в Беларуси до +32 °C!

Сегодня в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Его вводят, когда жара на протяжении пяти дней превышает 30 градусов. В это время медики напоминают о необходимости головного убора, запасе воды. Также советуют как можно больше времени проводить в тени. Такая аномальная жара - уже третий случай с начала августа.



Марина Грицкевич, замначальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии:

18 августа сохранится жаркая погода. В большинстве районов на середину дня воздух раскалится до 30-32 градусов. Вместе с тем территория нашей республики будет находиться под защитой антициклона, который сформирован в очень теплой воздушной массе. Поэтому существенных осадков по республике не предвидится.

По прогнозам синоптиков, не спадет жара в Беларуси до конца рабочей недели. Днем столбики термометровпокажут от 26 до 32 градусов, ночью не опустятся ниже 14. А в субботу на востоке страны пройдут дожди, местами грозы. Но на большей территории существенных осадков не прогнозируется. Сохранится до 31 градуса тепла.



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