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Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 21 июня
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 21 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
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