Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 21 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.