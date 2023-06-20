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Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 21 июня

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 21 июня

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 21 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

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