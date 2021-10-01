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И. Тертель об убийстве офицера КГБ: Это один из самых лучших бойцов

Беларусь прощается с Героем. Длинная очередь, цветы, слезы

Почтить память офицера - бойца спецподразделения "Альфа" - пришли его родные, близкие и коллеги. Эта трагедия никого не оставила равнодушным - Дмитрий Федосюк с позывным "Нирвана"погиб при исполнении служебного долга.

По словам председателя КГБ, смерть Дмитрия Федосюка - большая потеря для ведомства. По поручению главы государства семье будет оказана вся возможная помощь. На траурной церемонии в клубе имени Дзержинского звучали искренние соболезнования родителям, воспитавшим истинного защитника Родины.

Слова поддержки высказывают все, кто остался неравнодушным к трагедии, семье и всем, кто был рядом с Димой в тот роковой момент, кто, как и он, выполняли боевую задачу и каждый день несут опасную службу с риском для жизни. Люди в погонах как никто это понимают. Искренние, эмоциональные слова - их было много сегодня.

Офицеру отдают воинские почести, гроб сопровождает рота почетного караула, похоронят Дмитрия Федосюка на Восточном кладбище.


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