И. Тертель об убийстве офицера КГБ: Это один из самых лучших бойцов

Слова поддержки высказывают все, кто остался неравнодушным к трагедии, семье и всем, кто был рядом с Димой в тот роковой момент, кто, как и он, выполняли боевую задачу и каждый день несут опасную службу с риском для жизни. Люди в погонах как никто это понимают. Искренние, эмоциональные слова - их было много сегодня.

