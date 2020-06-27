ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

И.Тихон: Руководство Беларуси делает все возможное, чтобы в стране сохранялись спокойствие и стабильность

И.Тихон: Руководство Беларуси делает все возможное, чтобы в стране сохранялись спокойствие и стабильность

Такое мнение высказал двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, заслуженный мастер спорта Иван Тихон. "Я полностью поддерживаю и очень ценю те усилия, которые прилагает наше государство для сохранения стабильности в Беларуси", - отметил прославленный атлет.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все