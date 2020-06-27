И.Тихон: Руководство Беларуси делает все возможное, чтобы в стране сохранялись спокойствие и стабильность

Такое мнение высказал двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, заслуженный мастер спорта Иван Тихон. "Я полностью поддерживаю и очень ценю те усилия, которые прилагает наше государство для сохранения стабильности в Беларуси", - отметил прославленный атлет.



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