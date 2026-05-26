3.85 BYN
2.75 BYN
3.21 BYN
Ибрагим Бугали: Беларусь еще лучше и красивее, чем мы представляли
Совместные производства, поставки калийных удобрений, сотрудничество в образовании, развитие туризма. Алжирские партнеры заинтересованы в развитии всего спектра отношений.
Активные политические контакты и межпарламентский диалог придают импульс сотрудничеству. Экономика Алжира сейчас фокусируется на диверсификации и развитии агропромышленного комплекса, и здесь будет полезен опыт нашей страны. Об этом телеканалу "Первый информационный" заявил Ибрагим Бугали.
"Мы понимали, что разделяем одни и те же принципы и общие взгляды. Но после визита представление стало о Беларуси еще лучше. Беларусь еще красивее, чем мы представляли. Нас впечатлила слаженность работы, дисциплина сотрудников принимающей стороны. Впечатлил тот подход, с которым вы сохраняете историческое наследие. Мы были в Мирском замке. Это все связывает прошлое и настоящее, что важно", - отметил парламентарий.
"Актуальное интервью" с Ибрагимом Бугали - Председателем национального народного собрания Парламента Алжира - 26 мая в 18:10 на "Первом информационном".