Ибрагим Бугали: Беларусь еще лучше и красивее, чем мы представляли

Совместные производства, поставки калийных удобрений, сотрудничество в образовании, развитие туризма. Алжирские партнеры заинтересованы в развитии всего спектра отношений.

Активные политические контакты и межпарламентский диалог придают импульс сотрудничеству. Экономика Алжира сейчас фокусируется на диверсификации и развитии агропромышленного комплекса, и здесь будет полезен опыт нашей страны. Об этом телеканалу "Первый информационный" заявил Ибрагим Бугали.

"Мы понимали, что разделяем одни и те же принципы и общие взгляды. Но после визита представление стало о Беларуси еще лучше. Беларусь еще красивее, чем мы представляли. Нас впечатлила слаженность работы, дисциплина сотрудников принимающей стороны. Впечатлил тот подход, с которым вы сохраняете историческое наследие. Мы были в Мирском замке. Это все связывает прошлое и настоящее, что важно", - отметил парламентарий.

"Актуальное интервью" с Ибрагимом Бугали - Председателем национального народного собрания Парламента Алжира - 26 мая в 18:10 на "Первом информационном".

