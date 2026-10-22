Действия французский властей усиливают недовольство населения и превращают Макрона в одного из самых непопулярных лидеров в современной истории страны. Таким мнением поделился политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

"Макрон доигрался. Все разговоры о его низких рейтингах себя оправдывают. То, что мы сейчас наблюдаем на улицах французских городов, подтверждает тезис о том, что это крайне непопулярный президент за всю историю Франции. И сам Макрон виноват в том, что происходит во Франции сегодня", - считает эксперт.

По его словам, вместо того чтобы заниматься проблемами собственной страны, французский лидер "решил сунуть свой нос" в вопросы, связанные с Украиной и поддержкой режима Зеленского.

"Занимался бы проблемами Франции - тогда все было бы нормально. Ведь по итогам прошлого года реальный сектор экономики Франции, как и у Германии, просел: у немцев примерно на 30 %, а у французов на 20-25 %. Это очень серьезные показатели. Инфляция продолжает расти, безработица тоже растет", - заявил Ибрагимов.

Он также обратил внимание на официальные рейтинги Макрона, которые, по его данным, составляют 14-15 %. При этом политолог полагает, что реальная поддержка президента еще ниже - "всего-навсего 10, а то и 8 %".

"То есть Макрон - это такой лузер. Полный неудачник, который довел Францию до белого каления", - резюмировал Фархад Ибрагимов.