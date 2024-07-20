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Ибрагимов: Александр Лукашенко вписал свое имя в историю мировой политики
Беларусь за годы президентства Александра Лукашенко стала государством, которое служит примером для многих в мире. Таким мнением делятся эксперты. Народ сделал поистине судьбоносный выбор, и за 30 лет, пройдя колоссальный путь своего развития, благодаря народному Президенту Беларусь превратилась в процветающее, сильное и независимое государство.
Вне всякого сомнения, Александр Григорьевич Лукашенко - это политик не только всебелорусского значения, это политик, который вписал свое имя в историю Беларуси и вписал свое имя в историю мировой политики. Сегодня в мире существует не так много независимых, суверенных глав государств, которые действительно исходят исключительно из своих национальных интересов. И Александр Григорьевич - это тот самый лидер, который действительно делает все возможное для того, что бы ставить на Олимп прежде всего интересы Беларуси и белорусского народа. Страна сегодня процветает, она является по-настоящему независимой, суверенной. И Александр Лукашенко, который пришел на волне беспредела в Беларуси после развала Советского Союза, смог в кратчайшие сроки взять страну под контроль, сделать сильнее, мощнее. Он сохранил экономический потенциал Беларуси. Он смог грамотно и очень мудро вывести Беларусь на международную арену. Как отмечают на Ближнем Востоке, в том же Иране, в Турции об этом пишут, в Китае, он является очень тонким дипломатом, который, мало того, что очень четко понимает международные отношения, он еще очень прекрасно знает свой собственный народ и знает, что нужно сегодня Беларуси. Лукашенко стоит на страже своего народа, на страже границ своего государства.
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