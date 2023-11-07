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Ибрагимов рассказал, может ли Израиль применить запрещенный вид вооружений
Уже месяц как весь мир наблюдает трагедию на Ближнем Востоке. Израиль делает все, чтобы показать уверенность в собственной правоте, несмотря на перешептывание с укорами мировой общественности. От бомбежек сектора Газа погибли уже около 4 тыс. палестинских детей. При этом Израиль готов использовать еще более разрушительные инструменты в противостоянии с ХАМАС, в том числе и запрещенное оружие. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал российский политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов.
Не исключено, если Израиль применит химическое оружие или какой-либо запрещенный вид вооружения, потому что израильтяне исходят из логики, что они должны думать прежде всего о своей безопасности, о сохранении самих себя. И они в этот момент не думают о том, что про них подумают и что о них скажет международное сообщество. Они исходят исключительно из простой закономерности, по их мнению, что нужно сохранить себя при любой комбинации, при любых возможностях, в любых условиях, но сделать все возможное от себя, чтобы не дать противнику, врагу своему значит, их победить. Для них это считается недопустимым.
Нетаньяху считается уже заранее проигрышной политической фигурой, поскольку всем прекрасно понятно, что он уйдет в отставку после завершения всей этой истории, считает специалист по Ближнему Востоку. По его словам, чтобы уйти гордо с политической арены, он должен сделать все, чтобы победить ХАМАС. "Чтобы победить ХАМАС, он может пойти на любые шаги. Если он поймет, что он проигрывает этому самому ХАМАСу, он может применить вооружения, которые являются запрещенными, но с точки зрения Израиля это уже не будет иметь никакого значения. Главное здесь - достичь цели".
Проект АТН "Тренды" - завтра после "Панорамы"
Почему за месяц сектор Газа превратился в кладбище для детей? Ждет ли Владимира Зеленского политическая смерть? И как северокорейские хакеры грабят США, а идеи коммунизма пробиваются в тренды? Евгений Горин вместе с аналитиками и экспертами будет разбираться в тенденциях современного мира. Смотрите проект "Тренды" завтра после "Панорамы".
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