Ибрагимов рассказал, может ли Израиль применить запрещенный вид вооружений

Не исключено, если Израиль применит химическое оружие или какой-либо запрещенный вид вооружения, потому что израильтяне исходят из логики, что они должны думать прежде всего о своей безопасности, о сохранении самих себя. И они в этот момент не думают о том, что про них подумают и что о них скажет международное сообщество. Они исходят исключительно из простой закономерности, по их мнению, что нужно сохранить себя при любой комбинации, при любых возможностях, в любых условиях, но сделать все возможное от себя, чтобы не дать противнику, врагу своему значит, их победить. Для них это считается недопустимым.

Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай"