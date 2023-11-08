Нет ни одного центра силы на Ближнем Востоке, который был бы заинтересован в разрешении палестино-израильского конфликта - Ибрагимов

Сегодня нет ни одного центра силы в регионе Ближнего Востока, который был бы железобетонно заинтересован в полном разрешении палестино-израильского конфликта. Об этом в программе "Тренды" заявил политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

По словам эксперта, этот конфликт затянется не из-за того, что могут подключиться к нему другие государстварегиона, арабские или неарабские."Скорее, все-таки израильтяне осознают, что они чрезмерно переоценили свои возможности и недооценили возможности своего противника. Очень долгое время израильтяне говорили всему миру о том, что их армия непобедима, их спецслужбы работают на ура, что они могут разобраться с любой угрозой в течение 24-48 часов и им ничего не угрожает, - подчеркнул политолог. - А оказалось, что это вовсе не так, что израильская армия не подготовлена в должной мере".

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Изначально было понятно, что ситуация будет серьезно накаляться, военные действия будут расширены на протяжении нескольких месяцев, считает эксперт. "Монархии залива, неарабские государства не заинтересованы в крупномасштабной войне.Они лишь заинтересованы в том, чтобы этот нарыв, эта кровавая история продолжала развиваться и оставалась в подвешенном состоянием, потому что по большому счету сегодня нет ни одного центра силы в регионе Ближнего Востока, который был бы железобетонно заинтересован в полном разрешении палестино-израильского конфликта.И это понимают прекрасно и в Израиле, и в ХАМАС, но тем не менее каждый продолжает по-своему бороться, у каждого дело принципа, каждая сторона одержима реваншизмом и считает, что она имеет право на победу. В этом и заключается главный вопрос", - отметил политолог.