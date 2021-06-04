IАТА призвала отменить запрет на полеты над Беларусью

Сегодня в полночь вступает запрет ЕС всем белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Евросоюза.

А тем, кто по политическим причинам пытается закрыть наше небо для европейских лайнеров, сегодня ответила Международная ассоциация воздушного транспорта. Авторитетное объединение призывает отменить запрет на полеты над Беларусью.

Международное сообщество в сфере безопасности полетов, куда входит 290 членов из 120 стран, высказалось не политизировать авиабезопасность в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте IАТА.

Такое развитие событий вызывает разочарование. EASA должно отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью, как они это делают каждый день, с помощью обычных оценок операционных рисков. Политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолетов, а политики не должны использовать авиационную безопасность как прикрытие для достижения политических или дипломатических целей