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ICAO продолжит расследование инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске
Эта песня хороша - начинай с начала. ICAO продолжит расследование инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске.
Согласно заявлению, по итогам первого заседания в рамках 225-й сессии совета организации "Ряд стран - членов ICAO выразил обеспокоенность в связи с пробелами в предоставленной Беларусью информацией". Какие именно государства выразили озабоченность, в организации не уточнили. Кроме того, появились некоторые новые данные по инциденту.
Кто их предоставил - в официальном заявлении также умолчали. Вот только накануне министр транспорта Литвы донес, что у Польши якобы есть новая информация о действиях в отношении борта Ryanair. И, казалось бы, при чем здесь Варшава?! Но Запад отчаянно пытается оттянуть «самострел» и оправдать незаконно введенные санкции.
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