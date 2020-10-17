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ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов

ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов

С 1 января вместо паспортов начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу - биометрические паспорта. ID-карта - это внутренний документ, удостоверяющий личность. Представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой. Визуальная информация схожа с данными, которые есть в паспорте: ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца.

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