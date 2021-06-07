ID-карты и новые биометрические паспорта утвердили для белорусов

Дизайн документов утвердили в правительстве, а национальный правовой портал представил проект публике. Правовой акт устанавливает формы бланков биометрических документов. Один документ - удостоверение личности. Это пластиковая карточка с интегральной смарт-микросхемой, со встроенной биометрической идентификацией и криптографическим токеном аутентификации. Электронное удостоверение личности, которое может даже использоваться как электронная подпись. Второй документ типа загранпаспорта - для выезда/въезда в Беларусь в виде знакомой синей книжечки, но также с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации. Также утверждены ID-карты, которыми в Беларуси будут пользоваться люди с видом на жительство. Сейчас эти документы в виде книжечек.