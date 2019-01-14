ID-карты появятся в Беларуси 1 января 2020 года

Они заменят паспорта и предоставят белорусам доступ ко многим услугам государственных структур. Также через год появится и биометрический паспорт, который будет необходим для выезда за границу. Но это не значит, что 1 января 2020 года всем придется в обязательном порядке получить новые документы. Те, которые были выданы ранее, будут по-прежнему действительны, отмечают в МВД. Пока срок действия паспорта не закончится, его можно не менять.