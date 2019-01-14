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ID-карты появятся в Беларуси 1 января 2020 года

Они заменят паспорта и предоставят белорусам доступ ко многим услугам государственных структур. Также через год появится и биометрический паспорт, который будет необходим для выезда за границу. Но это не значит, что 1 января 2020 года всем придется в обязательном порядке получить новые документы. Те, которые были выданы ранее, будут по-прежнему действительны, отмечают в МВД. Пока срок действия паспорта не закончится, его можно не менять.

Рассматривается возможность выдавать желающим сразу два биометрических паспорта. Это необходимо для мобильности белорусов. Пока один документ находится, например, на получении визы, его владелец по-прежнему сможет выезжать за границу с помощью второго.

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