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ID-карты вместо паспортов начнут выдавать с нового года

Уже с 1 января белорусам начнут выдавать ID- карты - вместо паспортов - и биометрические документы для поездок за границу 600 образцов новых документов уже передали в облисполкомы. Там проверят карты и рабочие места для информационного взаимодействия в рамках Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы.

Полностью перейти на новые документы в Беларуси планируют к 2030 году.

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