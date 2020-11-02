ID-карты вместо паспортов начнут выдавать с нового года

Уже с 1 января белорусам начнут выдавать ID- карты - вместо паспортов - и биометрические документы для поездок за границу 600 образцов новых документов уже передали в облисполкомы. Там проверят карты и рабочие места для информационного взаимодействия в рамках Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы.



