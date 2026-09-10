Идеальная мука: в Беларуси вывели новый сорт пшеницы

Белорусские ученые вывели сорт яровой мягкой пшеницы "карта", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Сорт "карта" выведен с использованием передовых молекулярно-генетических методов. "Ученые НПЦ по земледелию точечно собирали генетический код как надежный конструктор, чтобы объединить в одном зерне максимальную урожайность и безупречное качество", - отметили в пресс-службе.

Урожайность нового сорта достигает 86 ц/га. Кроме того, зерно этой пшеницы обладает высокой стекловидностью (88 %). Это значит, что оно твердое, плотное и полупрозрачное. Из такого крепкого зерна получается первоклассная мука высшего сорта.

Также в "карте" зафиксировано высокое содержание белка (14,7 %) и клейковины (31,8 %), которая является своеобразным каркасом теста. Чем ее больше, тем эластичнее тесто и пышнее получится сдоба, а домашняя лапша или макароны не разварятся в кашу. Благодаря этим показателям сорт подходит для кондитерской и макаронной промышленности.

Помимо выдающихся вкусовых качеств, сорт вынослив и обладает высокой устойчивостью к полеганию. Под тяжестью обильного урожая, порывов ветра или проливных дождей стебли не гнутся и не ложатся на землю. "Они остаются прямыми, что защищает зерно от гниения и обеспечивает легкую уборку комбайном без потерь. Сорт также адаптируется к капризам белорусской погоды, гарантируя неизменно высокий урожай", - добавили в ведомстве.