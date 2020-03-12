Идеальный завтрак, какой он?

Выбираем идеальный завтрак, который поможет нашему организму быть в отличной форме.





Завтракать нужно! Все запасы энергии за ночьисчерпаны

Что происходит с нашим организмом, когда мы спим?

Организм должен поддерживать основной обмен, энергия ночью все равно тратится. Всю ночь сердце бьется, качает кровь по сосудам, обменные процессы в клетках идут, моча вырабатывается, работает кишечник и мозг потребляет глюкозу.

Завтракать нужно, потому что все запасы энергии ночью исчерпаны. Вам нужно восполнять запасы белков, жиров, углеводов, глюкозы и т.д.

Исследования ученых доказали, что активно работающий мозг требует энергию. Завтракающие люди эту энергию восполняют, мозг соответственно подпитан, поэтому лучше усваивает информацию и повышаетработоспособность.





Чем полезна каша на завтрак?

* На 100 граммов каши приходится от 11 до 80 граммов углеводов. В отличие от углеводов, содержащихся в сладостях и фруктах, они считаются медленными. (Это если цельное зерно, но если хлопья или мюсли - это уже не медленные). Они долго расщепляются, вы сыты на длительный период.

* Большинство каш обладает низким гликемическим индексом, а это наше здоровье.

* В крупах содержатся витамины практически всех групп, это бодрость и энергия.

* Микроэлементы, содержащиеся в зерновых продуктах, позволят укрепить сосуды, очистить организм от токсинов, обрести отличный цвет лица, сделают волосы и ногти крепкими и блестящими.

Правильное соотношение жиров+белков+углеводолв+фрукты/овощи - отличный вариант для правильного завтрака.