3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Идет регистрация на зимний чемпионат по фотобердингу
Птицы - в объективе! 26 января в Беларуси - зимний чемпионат по фотобердингу. За 5 часов надо сфотографировать как можно больше разных видов птиц. Чтобы получить максимальное количество баллов, важно не только представить качественный фотоснимок, но и определить название крылатых. Стать участником чемпионата может каждый, кто держит в руках камеру и любит фотографировать дикую природу. Причем свои маршруты конкурсанты прокладывают самостоятельно.
Попробовать свои силы можно как лично, так и в команде. Сейчас идет регистрация участников. Заявки принимаются на сайте общественного объединения "Ахова птушак Бацькаўшчыны" до 17:00 пятницы.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера