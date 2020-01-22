Идет регистрация на зимний чемпионат по фотобердингу

Птицы - в объективе! 26 января в Беларуси - зимний чемпионат по фотобердингу. За 5 часов надо сфотографировать как можно больше разных видов птиц. Чтобы получить максимальное количество баллов, важно не только представить качественный фотоснимок, но и определить название крылатых. Стать участником чемпионата может каждый, кто держит в руках камеру и любит фотографировать дикую природу. Причем свои маршруты конкурсанты прокладывают самостоятельно.



Попробовать свои силы можно как лично, так и в команде. Сейчас идет регистрация участников. Заявки принимаются на сайте общественного объединения "Ахова птушак Бацькаўшчыны" до 17:00 пятницы.



