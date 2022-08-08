Этот рапорт написан 1 августа 1945 года, сегодня август2022 года. Но ровным счетом ничего не изменилось в намерениях Польши и ее сотрудничестве с англосаксами и, в частности, с МИ-6. Просто поляки теперь так громко не кричат о своих желаниях, как в 1945-м. Хотелось бы, чтобы и вовсе они о своих желаниях забыли.





За короткое время только по Желудокскому району бандитами убито 45 человек партийного и советского актива.В Сапоцкинском районе бандиты убивают поляков, работающих в советских учреждениях. В деревне Доргунь, например, выстрелом из пистолета убит участковый милиционер. В деревне Головенщица повешено два поляка якобы за их связь с органами НКВД.Среди местного населения националисты распространяют провокационные слухи о том, что война не закончена, что по польскому вопросу неизбежен конфликт между СССР, Англией и Америкой, что Англия еще будет воевать с Советским Союзом, после чего Гродненская область должна отойти к Польше.

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Кстати, идея собрать всех евреев и выселить на Мадагаскар принадлежит не гитлеровскому Рейху, это придумали в Польше во времена Второй мировой. Активно обсуждали это и в прессе, в том числе и католической. Но об этом сами поляки как-то стесняются вспоминать.



