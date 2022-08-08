3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Идея собрать всех евреев и выселить на Мадагаскар принадлежит не гитлеровскому Рейху
Этот рапорт написан 1 августа 1945 года, сегодня август2022 года. Но ровным счетом ничего не изменилось в намерениях Польши и ее сотрудничестве с англосаксами и, в частности, с МИ-6. Просто поляки теперь так громко не кричат о своих желаниях, как в 1945-м. Хотелось бы, чтобы и вовсе они о своих желаниях забыли.
За короткое время только по Желудокскому району бандитами убито 45 человек партийного и советского актива.В Сапоцкинском районе бандиты убивают поляков, работающих в советских учреждениях. В деревне Доргунь, например, выстрелом из пистолета убит участковый милиционер. В деревне Головенщица повешено два поляка якобы за их связь с органами НКВД.Среди местного населения националисты распространяют провокационные слухи о том, что война не закончена, что по польскому вопросу неизбежен конфликт между СССР, Англией и Америкой, что Англия еще будет воевать с Советским Союзом, после чего Гродненская область должна отойти к Польше.
Весь выпуск программы Ксении Лебедевой "Это другое" смотрите здесь
Кстати, идея собрать всех евреев и выселить на Мадагаскар принадлежит не гитлеровскому Рейху, это придумали в Польше во времена Второй мировой. Активно обсуждали это и в прессе, в том числе и католической. Но об этом сами поляки как-то стесняются вспоминать.
Другие материалы по теме:
История действующего президента Латвии открывает глаза на войну с памятниками воинам-освободителями в этой стране
США пугают, что Россия может начать ядерную войну против Украины. А не по себе ли судят?
Почему Тихановская забыла про людей, которые вели ее к власти, на что обижены "невероятные" и как вербуют белорусов в Польше
Как беглые зарабатывают деньги на военной операции в Украине
Жив ли нацизм на Западе, как скрывались преступления Второй мировой и что такое "крысиные тропы" - об этом в проекте "Это другое"
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой