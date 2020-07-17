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Ігар Марзалюк: Самае важнае, што мы маем суверэнную дзяржаву, якая сама вырашае, з кім сябраваць і куды ісці

Ігар Марзалюк, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь:

"Самае важнае, што мы маем суверэнную дзяржаву, якая сама вырашае, з кім сябраваць і куды ісці".

Видео ОНТ.

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