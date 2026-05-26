Игорь Секрета рассказал о налаживании диалога с европейским обществом вопреки изоляции Запада

Запад продолжает информационно изолироваться от белорусских новостей, закрывать доступ к каналам и различным медиа, однако у дипломатов Беларуси получилось достучаться и выйти на диалог в том числе с немецким обществом. Как это происходит, рассказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в "Актуальном интервью".

Он обратил внимание, что немцы, французы, бельгийцы, поляки настолько перенасыщены мейнстримной информацией, что хотят опровергнуть свои сомнения или, наоборот, в чем-то убедиться. А для этого лучший способ - контактировать с Беларусью напрямую, приезжать и смотреть страну.

К слову, в ответ на санкции, введенные в отношении Беларуси, государство продлило безвизовый режим. "У нас проходит целая серия памятных и праздничных мероприятий. Можно в обычный день приехать без всякой визы и составить свое впечатление. А статья (Игорь Секрета дал интервью немецкому изданию. - Прим. news.by) является как раз попыткой разобраться во всем самому и составить собственное впечатление, а не довольствоваться информацией, преподносящейся из каждого чайника в европейских медиа", - полагает замминистра иностранных дел Беларуси.

Такие контакты в Беларуси только приветствуют. Игорь Секрета признался, что граждане Германии, возвращаясь на родину из белорусского государства, огорчаются восьмичасовым ожиданием в автобусе на польской границе. "На сегодняшний день пока каналы общения только восстанавливаются и возвращаются к нормальности. Европейских граждан контролируют, разгружают вещи, досматривают скрупулезно багаж на стороне Европы", - поделился собеседник.

Гость интервью убежден, что нельзя выучить историю по коротким сообщениям, рилсам и сторисам. Для этого необходимо глубокое погружение в тему, чтение книг, общение с экспертами, посещение мест боевой славы, если речь идет о памятных мероприятиях и событиях Второй мировой войны. "А чтобы составить впечатление о бизнес-климате, нужен живой контакт с партнерами. Сегодня говорить о чем-то предметно сложно, хотя бы в силу ограничений. Но, надеюсь, партнеры в сфере бизнеса и других областей это уже хорошо поняли. Они ждут политических решений, которые бы дали возможность путешествовать и работать, как и раньше. В Беларуси к такому развитию готовы, хотя мы перестроились уже на другой лад, переформатировали логистику, контакты с другими партнерами. И это займет какое-то время для диверсификации товарных потоков в сторону Запада, но белорусская сторона готова это обсуждать", - добавил Игорь Секрета.