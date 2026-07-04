Европейская пресса написала, что Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил четкую региональную основу для урегулирования кризиса в международных отношениях. Но от кого все-таки зависит стабильность в общем европейском доме, если вокруг то и дело фиксируется активная милитаризация и вооруженный конфликт у белорусских границ?

На этот вопрос ответил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

quote Зависит от всех и каждого государства. Но до тех пор, пока милитаризация остается выгодным для отдельных промышленно-финансовых кругов проектом, эта тенденция не поменяется.

Президент Беларуси всегда предлагал и будет предлагать принцип равной и неделимой безопасности, которую необходимо трансформировать из красивого слогана в понятную, прочную, долгосрочную операционную основу. Справедливо замечает белорусский лидер и то, что обсуждающиеся постоянно основополагающие принципы сегодня уже не работают, и надо создать нормальные практические механизмы доверия и безопасности. "Сегодня даже санкционная тема не так важна, как вопросы безопасности. Если вспыхнет непреднамеренный военный конфликт, никто не станет говорить о санкциях", - убежден собседеник.

Важнее всего, считает замминистра иностранных дел, во-первых, обеспечить безопасность в евразийском доме. Во-вторых, только после задуматься о сдерживающих моментах, среди которых односторонние предупредительные меры для укрепления экономических основ сотрудничества.

Однако вместе с двойными стандартами, санкционной политикой, наблюдаются контакты с европейцами. Так все же какие сегодня у Беларуси внешнеполитические акценты с Западом?

"Пока с Западом решаются вопросы, касающиеся восстановления каналов взаимодействия по военной линии, линии спецслужб, правоохранительных органов, работы на операционном уровне, борьбы с преступностью, экономической безопасности, борьбы с трансграничными угрозами. Это актуально для всех стран мира, и Беларусь не является исключением. Она предлагает свои услуги и прикладывает усилия для обсуждения вопросов регионального и глобального порядков, в том числе конфликта в Украине", - сообщил Игорь Секрета.

Добрососедство - самый ценный актив, который есть у Беларуси с Европой, и оно явно не осталось в прошлом. Белорусское государство географически принадлежит к этому региону. К слову, действия некоторых недружественных западных столиц привели к определенному разрыву отношений, однако это не коснулось населения этих стран. "Республика Беларусь вызывает очень много симпатии, получает много поддержки. Мы слышим голоса из Прибалтики, Польши, Германии. Там население не согласно с проводимым курсом, но я уверен, что как только будет дан зеленый свет в их столицах, мы безболезненно приступим к активной работе по всем линиям", - отметил Игорь Секрета.

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