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Игорь Брыло: Нынешний ажиотаж в белорусских магазинах на отдельные группы продуктов искусственный
Факт
Отечественный агропром способен накормить не только белорусов. Но свой рынок будет главным ориентиром для аграриев и переработчиков в нынешнем сезоне. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в проекте "Вопрос номер один".
Удовлетворить все продовольственные запросы наших граждан - первостепенная задача для АПК.
И она будет выполнена, уверен министр, а значит полки магазинов не будут пусты. Нынешний ажиотаж глава Минсельхозпрода назвал искусственным. Он не имеет под собой реальных оснований. Но при этом все отечественные производители могут удовлетворить повышенный спрос на отдельные группы продуктов.
Кроме того, Беларусь рассчитывает нарастить экспорт, превысив планку в 7 млрд долларов. С продажей на внешние рынки даже в условиях санкций проблем не будет, заверил министр. Это показывает и нынешний год - у белорусских производителей нет складских запасов, продовольствие реализуется без проблем.
Все проекты "Вопрос номер один" сморите здесь
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