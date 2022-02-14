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Игорь Брыло о стратегии в АПК: Сократить количество убыточных хозяйств, закрепить кадры для работы и подготовиться к посевной

Сократить количество убыточных хозяйств, закрепить кадры для работы на селе и подготовиться к посевной. Об основных задачах для Минсельхозпрода в "Главном эфире" рассказал профильный министр Игорь Брыло. Что касается слабых хозяйств, за минувшую пятилетку их вместо 500 стало 72.


80 % техники готово к посевной

Сейчас внимание аграриев - на проверке машинного парка и необходимого количество запчастей к началу весенних работ. Учитывая высокий спрос на наши товары в мире, в этом году на экспорте продовольствия Беларуси удастся заработать более 7 миллиардов долларов.

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