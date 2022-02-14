Игорь Брыло о стратегии в АПК: Сократить количество убыточных хозяйств, закрепить кадры для работы и подготовиться к посевной

Сократить количество убыточных хозяйств, закрепить кадры для работы на селе и подготовиться к посевной. Об основных задачах для Минсельхозпрода в "Главном эфире" рассказал профильный министр Игорь Брыло. Что касается слабых хозяйств, за минувшую пятилетку их вместо 500 стало 72.

Сейчас внимание аграриев - на проверке машинного парка и необходимого количество запчастей к началу весенних работ. Учитывая высокий спрос на наши товары в мире, в этом году на экспорте продовольствия Беларуси удастся заработать более 7 миллиардов долларов.