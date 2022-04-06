Игорь Брыло встретился со студентами и преподавателями Витебской ветеринарной академии

Эти ребята, эти девчонки и мальчишки, которые выходят из этих стен, это люди, которые будут дальше двигать некоторую идеологию в отрасли АПК. Мы понимаем все, что не совсем привлекательна отрасль. Наша задача все-таки убедить этих ребят в правильности выбранной профессии.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси