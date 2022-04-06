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Игорь Брыло встретился со студентами и преподавателями Витебской ветеринарной академии
Продовольственная безопасность, модернизация АПК и поддержка молодых специалистов. Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло встретился со студентами и преподавателями Витебской ветеринарной академии. Обсудили различные сферы - от экономики до политики. В условиях санкционного давления на Беларусь продовольственная безопасность сродни национальной. Обсуждали и условия труда аграриев. В Витебской области молодые специалисты получают весомую финансовую поддержку на первом рабочем месте.
Эти ребята, эти девчонки и мальчишки, которые выходят из этих стен, это люди, которые будут дальше двигать некоторую идеологию в отрасли АПК. Мы понимаем все, что не совсем привлекательна отрасль. Наша задача все-таки убедить этих ребят в правильности выбранной профессии.
В Витебской ветеринарной академии обучаются более четырех тысяч студентов. История вуза насчитывает без малого сто лет.
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