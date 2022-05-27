Игорь Бузовский: Угроза национальной безопасности - это вопрос и экспертов и судов

Если мы не будем отстаивать свои ценности, лидеров мнений и взгляды на определенные вещи, у нас не будет крепкого государства. Таким мнением поделился Игорь Бузовский в программе "Скажинемолчи". По словам заместителя министра информации, который курирует книгоиздательство, у белорусов богатейшая история, которую необходимо и прописать, и прочитать. Также сегодня отдельное внимание выявлению признаков экстремизма в информационной продукции. Для этого создана специальная комиссия, которая рассматривает такие материалы. И книга с радикальными взглядами попадает под запрет.

Легко ли добиться изъятия книги из продаж? Не создают ли запреты обратного эффекта - повышенного интереса к произведению? И что советует почитать замминистра информации? Полную версия интервью с Игорем Бузовским смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в Telegram.



