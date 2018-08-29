Игорь Карпенко: Белорусские школьники уже с 1 сентября смогут освоить десятки рабочих профессий

Каменщики, бетонщики, кассиры, маляры и даже мастера по маникюру. Белорусские школьники уже с 1 сентября смогут освоить десятки рабочих профессий. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал министр образования.

Игорь Карпенко отметил, что таким образом уже на уровне общего среднего образования можно будет отобрать абитуриентов в профессионально-технические и средние специальные учреждения образования. Кстати, именно на их базе и будет проходить обучение. При необходимости задействуют материально-техническую базу вузов. Добавим, с 1 сентября заработают и агроклассы, продолжат функционировать педагогические.