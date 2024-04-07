Игорь Карпенко о новом составе Совета Республики и подготовке к ВНС

Новый состав Совета Республики определился на этой неделе. Сенаторов от областей избрали на собраниях депутатов местных советов базового уровня. От Минска - на заседании городского совета депутатов.

После программных выступлений кандидатов и публичного обсуждения их кандидатур провели тайное голосование. Окончательные итоги Центральная избирательная комиссия подведет 9 апреля. В стране также продолжаются выборы делегатов на Всебелорусское народное собрание. Оно пройдет 24-25 апреля.