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Игорь Карпенко о новом составе Совета Республики и подготовке к ВНС

Новый состав Совета Республики определился на этой неделе. Сенаторов от областей избрали на собраниях депутатов местных советов базового уровня. От Минска - на заседании городского совета депутатов.

После программных выступлений кандидатов и публичного обсуждения их кандидатур провели тайное голосование. Окончательные итоги Центральная избирательная комиссия подведет 9 апреля. В стране также продолжаются выборы делегатов на Всебелорусское народное собрание. Оно пройдет 24-25 апреля.

Чем предстоящее ВНС будет отличаться от предыдущих? Как будет определена дата выборов Президента Беларуси? Илона Волынец спросила об этом у председателя ЦИК Игоря Карпенко (подробнее в видео).

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