Глава ЦИК Игорь Карпенко о подготовке к референдуму и процессе голосования

Беларусь открыто, ничего не утаивая, расставляет точки над "і", чтобы снять все вопросы, которые появляются в последнее время. Ведь слова "суверенитет", "учения", "референдум" многие трактуют по-своему. Как только ни пытались раскачать заграничные инфопомойки белорусское общество. Активизировались и сейчас, накануне важного события. И тут очень кстати ответить на вопрос от Президента: а на что мы готовы, чтобы отстаивать правду и независимость?

27 февраля белорусам предстоит сделать свой выбор, каким будет Основной закон страны. Сейчас активно идет подготовка. Завершено выдвижение граждан в состав участковых комиссий. Формируются миссии наблюдателей. Не обошлось и без информационных спекуляций по разным вопросам. Подробнее в ситуации разбирался наш политический обозреватель Андрей Сыч.

Герой интервью - председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.